Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich letztendlich schwächer

Letztendlich gab der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.70 Prozent auf 43’444.99 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18.568 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.643 Prozent stärker bei 44’032.38 Punkten in den Freitagshandel, nach 43’750.86 Punkten am Vortag.

Bei 43’350.43 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 43’647.53 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 1.39 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.10.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42’740.42 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 15.08.2024, den Wert von 40’563.06 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 15.11.2023, einen Stand von 34’991.21 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 15.19 Prozent aufwärts. 44’486.70 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Punkten erreicht.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Walt Disney (+ 5.46 Prozent auf 115.08 USD), Verizon (+ 1.91 Prozent auf 41.65 USD), Travelers (+ 1.68 Prozent auf 260.82 USD), Boeing (+ 1.48 Prozent auf 140.19 USD) und Procter Gamble (+ 1.47 Prozent auf 169.54 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Amazon (-4.19 Prozent auf 202.61 USD), Amgen (-4.16 Prozent auf 283.61 USD), NVIDIA (-3.26 Prozent auf 141.98 USD), Microsoft (-2.79 Prozent auf 415.00 USD) und Sherwin-Williams (-2.44 Prozent auf 378.99 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 54’454’591 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3.398 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

2024 weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

