Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich letztendlich schwächer

Letztendlich fiel der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.31 Prozent auf 37’592.98 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 11.053 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.096 Prozent auf 37’747.14 Punkte an der Kurstafel, nach 37’711.02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 37’825.27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 37’470.19 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0.712 Prozent. Vor einem Monat, am 12.12.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 36’577.94 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 12.10.2023, den Stand von 33’631.14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.01.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 34’189.97 Punkten.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit IBM (+ 2.24 Prozent auf 165.80 USD), Verizon (+ 1.74 Prozent auf 38.56 USD), Chevron (+ 1.37 Prozent auf 147.27 USD), Amgen (+ 1.13 Prozent auf 306.51 USD) und Walt Disney (+ 1.01 Prozent auf 90.35 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil UnitedHealth (-3.37 Prozent auf 521.51 USD), Walgreens Boots Alliance (-3.16 Prozent auf 23.27 USD), Boeing (-2.23 Prozent auf 217.70 USD), American Express (-1.62 Prozent auf 182.04 USD) und Intel (-1.09 Prozent auf 47.12 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13’186’246 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.640 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.29 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.08 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch