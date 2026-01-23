Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’147 -0.6%  SPI 18’222 -0.5%  Dow 49’099 -0.6%  DAX 24’901 0.2%  Euro 0.9242 -0.4%  EStoxx50 5’948 -0.1%  Gold 4’981 0.9%  Bitcoin 69’687 -1.3%  Dollar 0.7818 -1.0%  Öl 65.9 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204NVIDIA994529Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526Sika41879292
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Universal Music- und NVIDIA-Aktie: Neue Zusammenarbeit rund um "Responsible AI"
Microsoft-Aktie fester: Cloud-Projekte für US-Luftwaffe und Formel 1 im Fokus
Plug Power-Aktie nur zeitweise im Aufwind: Strategischer Kompromiss mit Walmart beflügelt
Suche...

Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Dow Jones-Performance im Fokus 23.01.2026 22:33:38

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones notiert zum Handelsende im Minus

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones notiert zum Handelsende im Minus

So performte der Dow Jones am fünften Tag der Woche schlussendlich.

NVIDIA
148.11 CHF 0.99%
Kaufen Verkaufen

Zum Handelsschluss notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0.58 Prozent leichter bei 49’098.71 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 18.581 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.369 Prozent leichter bei 49’201.81 Punkten in den Handel, nach 49’384.01 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Freitag bei 48’963.05 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 49’265.46 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0.191 Prozent. Vor einem Monat, am 23.12.2025, wurde der Dow Jones mit 48’442.41 Punkten gehandelt. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 23.10.2025, den Stand von 46’734.61 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44’565.07 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 1.48 Prozent. Bei 49’633.35 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 47’853.04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Microsoft (+ 3.28 Prozent auf 465.95 USD), Amazon (+ 2.06 Prozent auf 239.16 USD), NVIDIA (+ 1.53 Prozent auf 187.67 USD), Coca-Cola (+ 1.41 Prozent auf 72.88 USD) und 3M (+ 1.28 Prozent auf 162.68 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Goldman Sachs (-3.75 Prozent auf 918.88 USD), Caterpillar (-3.36 Prozent auf 626.62 USD), Walt Disney (-1.97 Prozent auf 110.98 USD), JPMorgan Chase (-1.95 Prozent auf 297.72 USD) und American Express (-1.72 Prozent auf 361.69 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 33’585’770 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.795 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com