Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones notiert zum Handelsende im Minus

Zum Handelsschluss notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0.58 Prozent leichter bei 49’098.71 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 18.581 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.369 Prozent leichter bei 49’201.81 Punkten in den Handel, nach 49’384.01 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Freitag bei 48’963.05 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 49’265.46 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0.191 Prozent. Vor einem Monat, am 23.12.2025, wurde der Dow Jones mit 48’442.41 Punkten gehandelt. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 23.10.2025, den Stand von 46’734.61 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44’565.07 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 1.48 Prozent. Bei 49’633.35 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 47’853.04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Microsoft (+ 3.28 Prozent auf 465.95 USD), Amazon (+ 2.06 Prozent auf 239.16 USD), NVIDIA (+ 1.53 Prozent auf 187.67 USD), Coca-Cola (+ 1.41 Prozent auf 72.88 USD) und 3M (+ 1.28 Prozent auf 162.68 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Goldman Sachs (-3.75 Prozent auf 918.88 USD), Caterpillar (-3.36 Prozent auf 626.62 USD), Walt Disney (-1.97 Prozent auf 110.98 USD), JPMorgan Chase (-1.95 Prozent auf 297.72 USD) und American Express (-1.72 Prozent auf 361.69 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 33’585’770 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.795 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch