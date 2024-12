Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones beendet die Freitagssitzung im Minus

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0.77 Prozent tiefer bei 42’992.21 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19.335 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.286 Prozent leichter bei 43’201.85 Punkten, nach 43’325.80 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 43’238.85 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 42’761.56 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 0.448 Prozent. Vor einem Monat, am 27.11.2024, wies der Dow Jones 44’722.06 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 27.09.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 42’313.00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.12.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 37’656.52 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 13.99 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 45’073.63 Punkten. Bei 37’122.95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 0.19 Prozent auf 180.72 USD), Chevron (+ 0.01 Prozent auf 144.00 USD), Verizon (-0.10 Prozent auf 39.92 USD), Merck (-0.17 Prozent auf 99.70 USD) und Coca-Cola (-0.19 Prozent auf 62.45 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil NVIDIA (-2.09 Prozent auf 137.01 USD), Microsoft (-1.73 Prozent auf 430.53 USD), Amazon (-1.45 Prozent auf 223.75 USD), Apple (-1.32 Prozent auf 255.59 USD) und Walmart (-1.22 Prozent auf 91.66 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 44’386’528 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.756 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 8.92 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 6.72 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

