Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
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07.10.2026 20:03:23
Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones am Nachmittag mit Abgaben
Das macht der Dow Jones aktuell.
Am Mittwoch geht es im Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE um 0.61 Prozent auf 51’205.73 Punkte nach unten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 26.037 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.150 Prozent auf 51’444.10 Punkte an der Kurstafel, nach 51’521.28 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 51’406.44 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 50’917.42 Einheiten.
Dow Jones seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 0.013 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 53’414.25 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 07.07.2026, bei 52’925.15 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, lag der Dow Jones noch bei 46’602.98 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5.84 Prozent aufwärts. Bei 54’744.33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45’057.28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Dow Jones-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Amgen (+ 2.74 Prozent auf 413.63 USD), Johnson Johnson (+ 2.15 Prozent auf 260.26 USD), UnitedHealth (+ 1.25 Prozent auf 381.03 USD), Amazon (+ 1.02 Prozent auf 258.91 USD) und Walmart (+ 0.92 Prozent auf 108.19 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Caterpillar (-5.67 Prozent auf 814.51 USD), Honeywell Technologies (-2.03 Prozent auf 208.54 USD), Sherwin-Williams (-1.59 Prozent auf 316.05 USD), Goldman Sachs (-1.27 Prozent auf 885.81 USD) und Chevron (-1.25 Prozent auf 204.98 USD).
Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 7’889’822 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 5.128 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.48 zu Buche schlagen. Mit 4.51 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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