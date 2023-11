Anleger in Moskau halten sich zurück: RTS beendet den Freitagshandel in der Verlustzone

Am Freitag verbuchte der RTS via MICEX zum Handelsende ein Minus in Höhe von 0.63 Prozent auf 1’122.10 Punkte. Die RTS-Mitglieder sind damit 6.307 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.621 Prozent auf 1’122.21 Punkte an der Kurstafel, nach 1’129.22 Punkten am Vortag.

Der RTS verzeichnete bei 1’127.54 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 1’114.74 Einheiten.

RTS-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der RTS bislang ein Plus von 1.48 Prozent. Der RTS bewegte sich noch vor einem Monat, am 17.10.2023, bei 1’046.79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2023, wies der RTS einen Stand von 1’028.93 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2022, verzeichnete der RTS einen Wert von 1’151.56 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 16.51 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der RTS bei einem Jahreshoch von 1’139.57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 900.08 Punkten registriert.

Tops und Flops im RTS

Die stärksten Aktien im RTS sind aktuell Surgutneftegas (+ 3.34 Prozent auf 32.22 RUB), Surgutneftegas Pref (+ 3.18 Prozent auf 59.00 RUB), TATNEFT Pref (+ 3.06 Prozent auf 617.20 RUB), TATNEFT PJSC (+ 2.31 Prozent auf 616.00 RUB) und Rosneft Oil Company (+ 1.68 Prozent auf 582.40 RUB). Unter Druck stehen im RTS derweil SOLLERS (-2.62 Prozent auf 855.00 RUB), Mechel (-1.44 Prozent auf 326.55 RUB), Bashneft (-1.34 Prozent auf 2’166.50 RUB), VSMPO-AVISMA (-0.87 Prozent auf 38’680.00 RUB) und LSR (-0.67 Prozent auf 684.00 RUB).

RTS-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der VTB Bank-Aktie ist im RTS derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via MICEX 54’289’600’000 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 6.317 Mrd. Euro weist die Yandex-Aktie im RTS derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS weist 2023 laut FactSet-Schätzung die VTB Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Die VTB Bank-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 52’914.43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch