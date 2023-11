Anleger in Moskau halten sich zurück: RTS beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone

Am Donnerstag ging es im RTS via MICEX zum Handelsende um 0.26 Prozent auf 1’148.97 Punkte nach unten. An der Börse sind die im RTS enthaltenen Werte damit 6.283 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der RTS 0.341 Prozent höher bei 1’155.87 Punkten, nach 1’151.94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den RTS bis auf 1’147.02 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1’159.29 Zählern.

So entwickelt sich der RTS seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der RTS bereits um 1.82 Prozent zu. Der RTS stand noch vor einem Monat, am 23.10.2023, bei 1’091.16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.08.2023, verzeichnete der RTS einen Stand von 1’051.15 Punkten. Der RTS lag noch vor einem Jahr, am 23.11.2022, bei 1’147.43 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 19.30 Prozent. Das Jahreshoch des RTS beträgt derzeit 1’159.55 Punkte. Bei 900.08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im RTS

Die Top-Aktien im RTS sind aktuell Bashneft Pref (+ 1.00 Prozent auf 1’760.50 RUB), Magnitogorsk Iron Steel Works (+ 0.61 Prozent auf 52.75 RUB), TATNEFT PJSC (+ 0.50 Prozent auf 644.00 RUB), Phosagro (+ 0.46 Prozent auf 6’831.00 RUB) und Transneft Pref (+ 0.34 Prozent auf 145’950.00 RUB). Die Verlierer im RTS sind derweil Polymetal (-12.05 Prozent auf 492.00 RUB), SOLLERS (-3.87 Prozent auf 794.00 RUB), Cherkizovo (-3.46 Prozent auf 3’828.00 RUB), LSR (-2.79 Prozent auf 661.00 RUB) und VSMPO-AVISMA (-2.76 Prozent auf 36’000.00 RUB).

Die meistgehandelten RTS-Aktien

Das Handelsvolumen der VTB Bank-Aktie ist im RTS derzeit am höchsten. 49’030’710’000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Yandex-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 6.273 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im RTS den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der RTS-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die VTB Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die VTB Bank-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 50’975.71 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

