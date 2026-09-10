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FTSE 100 aktuell 10.09.2026 17:58:16

Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Der FTSE 100 bewegte sich zum Handelsende im Minus.

M&G
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Zum Handelsschluss tendierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0.57 Prozent leichter bei 10’608.92 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 3.229 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.001 Prozent auf 10’669.90 Punkte an der Kurstafel, nach 10’670.06 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10’594.34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10’688.04 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der FTSE 100 bereits um 2.05 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, stand der FTSE 100 bei 10’862.50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, lag der FTSE 100 bei 10’254.81 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9’225.39 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 6.61 Prozent zu Buche. Bei 10’989.45 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Imperial Brands (+ 1.84 Prozent auf 24.88 GBP), BAT (+ 1.54 Prozent auf 40.92 GBP), Vodafone Group (+ 1.46 Prozent auf 1.29 GBP), BP (+ 1.44 Prozent auf 5.65 GBP) und Compass Group (+ 1.41 Prozent auf 30.96 USD). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Associated British Foods (-7.92 Prozent auf 18.60 GBP), Antofagasta (-5.68 Prozent auf 37.71 GBP), Anglo American (-4.86 Prozent auf 39.72 GBP), Glencore (-4.11 Prozent auf 6.00 GBP) und M&G (-3.71 Prozent auf 3.32 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 77’786’859 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 314.777 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Associated British Foods am 10.09.2026

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