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FTSE 100-Kursentwicklung 10.09.2026 15:58:18

Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verbucht Verluste

Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verbucht Verluste

Der FTSE 100 bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Minus.

Glencore
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Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0.33 Prozent schwächer bei 10’635.29 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.229 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.001 Prozent auf 10’669.90 Punkte an der Kurstafel, nach 10’670.06 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 10’594.34 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10’688.04 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 1.81 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 10.08.2026, den Stand von 10’862.50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10’254.81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9’225.39 Punkte.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.88 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10’989.45 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten erreicht.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Hiscox (+ 2.33 Prozent auf 18.88 GBP), BP (+ 1.97 Prozent auf 5.68 GBP), Whitbread (+ 1.72 Prozent auf 23.60 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.71 Prozent auf 35.64 GBP) und Compass Group (+ 1.67 Prozent auf 31.04 USD). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Associated British Foods (-9.11 Prozent auf 18.36 GBP), Anglo American (-5.63 Prozent auf 39.40 GBP), Antofagasta (-5.60 Prozent auf 37.74 GBP), Weir Group (-4.09 Prozent auf 26.74 GBP) und Glencore (-3.73 Prozent auf 6.02 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 27’590’871 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 314.777 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3.67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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