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FTSE 100 im Fokus 17.08.2026 15:58:56

Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verbucht nachmittags Verluste

Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verbucht nachmittags Verluste

Am Nachmittag legen Anleger in London eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Prudential
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Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0.11 Prozent leichter bei 10’738.45 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.213 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.001 Prozent leichter bei 10’749.95 Punkten in den Montagshandel, nach 10’750.11 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Montag bei 10’793.55 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10’725.13 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 17.07.2026, einen Stand von 10’600.37 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 10’195.37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 9’138.90 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 7.91 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Prudential (+ 1.71 Prozent auf 10.43 GBP), Rolls-Royce (+ 1.61 Prozent auf 15.66 GBP), Entain (+ 1.58 Prozent auf 5.66 GBP), IG Group (+ 1.51 Prozent auf 13.84 GBP) und Anglo American (+ 1.51 Prozent auf 39.08 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Tesco (-2.97 Prozent auf 4.48 GBP), Burberry (-2.83 Prozent auf 10.49 GBP), J Sainsbury (-2.79 Prozent auf 3.34 GBP), Howden Joinery Group (-2.72 Prozent auf 8.05 GBP) und JD Sports Fashion (-2.68 Prozent auf 0.90 GBP).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 19’562’006 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 306.934 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14.84 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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