J. Sainsbury Aktie 1880356 / GB00B019KW72
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19.10.2026 15:58:34
Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 schwächer
Am ersten Tag der Woche ziehen sich die Börsianer in London zurück.
Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 1.07 Prozent leichter bei 10’765.80 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3.286 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.003 Prozent auf 10’882.26 Punkte an der Kurstafel, nach 10’881.90 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10’735.21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10’889.90 Punkten lag.
So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der FTSE 100 10’659.13 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 10’600.37 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9’354.57 Punkte.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 8.19 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9’670.46 Zähler.
Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell BP (+ 1.03 Prozent auf 6.20 GBP), Marks Spencer (+ 0.95 Prozent auf 4.15 GBP), Sage (+ 0.85 Prozent auf 11.32 GBP), J Sainsbury (+ 0.57 Prozent auf 3.54 GBP) und Land Securities Group (+ 0.54 Prozent auf 6.54 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Anglo American (-4.23 Prozent auf 38.76 GBP), Barclays (-3.36 Prozent auf 4.18 GBP), 3i (-3.09 Prozent auf 23.92 GBP), Glencore (-2.77 Prozent auf 5.67 GBP) und NatWest Group (-2.64 Prozent auf 6.48 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 34’927’033 Aktien gehandelt. Mit 290.569 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel
Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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