FTSE 100 998185 / GB0001383545
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03.11.2026 15:58:16
Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer
Der FTSE 100 zeigt sich aktuell im Minus.
Um 15:40 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0.77 Prozent leichter bei 10’678.67 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3.259 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.000 Prozent auf 10’761.30 Punkte an der Kurstafel, nach 10’761.33 Punkten am Vortag.
Bei 10’761.32 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10’678.39 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
FTSE 100-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 10’461.95 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10’857.70 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9’701.37 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7.31 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10’989.45 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 9’670.46 Punkte.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Hiscox (+ 2.39 Prozent auf 19.28 GBP), Balfour Beatty (+ 2.11 Prozent auf 8.94 GBP), 3i (+ 1.42 Prozent auf 25.64 GBP), Bank of Georgia Group (+ 1.33 Prozent auf 122.10 GBP) und Haleon (+ 1.30 Prozent auf 3.27 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Coca-Cola European Partners (-3.41 Prozent auf 111.64 USD), Endeavour Mining (-2.87 Prozent auf 36.27 GBP), Sage (-2.84 Prozent auf 11.46 GBP), Associated British Foods (-2.68 Prozent auf 18.91 GBP) und JD Sports Fashion (-2.55 Prozent auf 0.94 GBP).
Die teuersten FTSE 100-Unternehmen
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 91’292’843 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 274.828 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der FTSE 100-Titel
Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3.67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.84 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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