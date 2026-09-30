Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 fällt am Nachmittag zurück

Am Mittwoch bewegt sich der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0.19 Prozent tiefer bei 10’616.44 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3.184 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0.008 Prozent leichter bei 10’635.82 Punkten, nach 10’636.71 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 10’725.31 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10’610.74 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 0.736 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 10’824.26 Punkten. Der FTSE 100 wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Stand von 10’497.12 Punkten auf. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9’350.43 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6.69 Prozent aufwärts. 10’989.45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. 9’670.46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Reckitt Benckiser Group (+ 3.35 Prozent auf 50.54 GBP), Antofagasta (+ 3.04 Prozent auf 37.61 GBP), SSE (+ 2.13 Prozent auf 24.89 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 1.95 Prozent auf 73.35 GBP) und JD Sports Fashion (+ 1.69 Prozent auf 0.81 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Airtel Africa (-4.05 Prozent auf 2.98 GBP), BT Group (-2.57 Prozent auf 1.91 GBP), Rolls-Royce (-2.11 Prozent auf 14.50 GBP), Babcock International (-1.34 Prozent auf 9.86 GBP) und Diploma (-1.31 Prozent auf 77.23 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 28’521’009 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 303.491 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

2026 weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14.84 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch