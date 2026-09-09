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Kursverlauf 09.09.2026 09:28:18

Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 beginnt die Mittwochssitzung im Minus

Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 beginnt die Mittwochssitzung im Minus

Der FTSE 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

BP
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Am Mittwoch sinkt der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE um 0.20 Prozent auf 10’789.92 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3.546 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0.002 Prozent leichter bei 10’811.44 Punkten, nach 10’811.66 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10’754.88 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10’811.60 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0.379 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 10’901.09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10’227.33 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, wies der FTSE 100 9’242.53 Punkte auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 8.43 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Computacenter (+ 2.52 Prozent auf 52.95 GBP), BP (+ 1.59 Prozent auf 5.59 GBP), Centrica (+ 1.18 Prozent auf 1.54 GBP), National Grid (+ 1.18 Prozent auf 11.61 GBP) und Severn Trent (+ 1.02 Prozent auf 29.62 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Burberry (-2.74 Prozent auf 10.49 GBP), Auto Trader Group (-2.30 Prozent auf 5.01 GBP), BAE Systems (-1.67 Prozent auf 19.11 GBP), Admiral Group (-1.50 Prozent auf 37.98 GBP) und Bank of Georgia Group (-1.42 Prozent auf 135.05 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’279’281 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 631.308 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Im FTSE 100 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com
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