Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 beendet die Sitzung im Minus

Der FTSE 100 tendierte im LSE-Handel letztendlich um 0.30 Prozent leichter bei 10’756.45 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3.227 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.006 Prozent fester bei 10’789.94 Punkten in den Handel, nach 10’789.28 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’800.83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 10’713.09 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0.630 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der FTSE 100 bei 10’868.05 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 02.06.2026, den Wert von 10’373.51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, stand der FTSE 100 bei 9’116.69 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 8.09 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9’670.46 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit InterContinental Hotels Group (+ 3.14 Prozent auf 160.80 USD), Fresnillo (+ 1.92 Prozent auf 30.74 GBP), Endeavour Mining (+ 1.90 Prozent auf 45.69 GBP), ConvaTec (+ 1.65 Prozent auf 2.34 GBP) und Standard Chartered (+ 1.61 Prozent auf 22.04 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Kingfisher (-3.82 Prozent auf 2.98 GBP), Computacenter (-3.45 Prozent auf 53.15 GBP), Experian (-3.16 Prozent auf 28.76 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-3.03 Prozent auf 85.68 GBP) und United Utilities (-2.85 Prozent auf 13.62 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 64’599’337 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 306.013 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch