Anleger in Habachtstellung: SLI zum Start ohne Schwung

Um 09:10 Uhr gewinnt der SLI im SIX-Handel 0.00 Prozent auf 2’293.23 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.133 Prozent auf 2’296.34 Punkte an der Kurstafel, nach 2’293.29 Punkten am Vortag.

Bei 2’301.74 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2’292.09 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 2’289.83 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 01.06.2026, einen Stand von 2’131.50 Punkten auf. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, bei 2’004.15 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 6.61 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1’915.56 Punkte.

Die Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Novartis (+ 4.88 Prozent auf 129.28 CHF), Straumann (+ 3.71 Prozent auf 97.38 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0.51 Prozent auf 216.90 CHF), Swiss Re (+ 0.39 Prozent auf 141.10 CHF) und Sonova (+ 0.34 Prozent auf 233.00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Partners Group (-6.82 Prozent auf 682.80 CHF), Roche (-1.56 Prozent auf 347.30 CHF), Sika (-1.35 Prozent auf 189.45 CHF), Galderma (-1.01 Prozent auf 166.20 CHF) und VAT (-0.90 Prozent auf 594.00 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 603’035 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 303.798 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch