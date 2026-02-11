CBRE Grou a Aktie 14022594 / US12504L1098
|
11.02.2026 22:34:01
Anleger in Habachtstellung: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels seitwärts
In New York war am Abend ein stabiler Handel zu beobachten.
Am Mittwoch schloss der S&P 500 den Handel nahezu unverändert (plus 0.00 Prozent) bei 6’941.47 Punkten ab. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 54.751 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.650 Prozent stärker bei 6’986.92 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6’941.81 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des S&P 500 lag am Mittwoch bei 6’993.48 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’911.97 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0.350 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6’966.28 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.11.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’846.61 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 11.02.2025, einen Wert von 6’068.50 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1.21 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7’002.28 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 6’780.13 Zähler.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500
Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Generac (+ 17.93 Prozent auf 214.99 USD), SanDisk (+ 10.65 Prozent auf 599.34 USD), Micron Technology (+ 9.94 Prozent auf 410.34 USD), Universal Health Services (+ 8.71 Prozent auf 231.32 USD) und HCA (+ 5.86 Prozent auf 531.47 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil CBRE Group A (-12.24 Prozent auf 149.49 USD), Leidos (-11.15 Prozent auf 173.00 USD), Robinhood (-8.91 Prozent auf 77.97 USD), Assurant (-8.65 Prozent auf 216.01 USD) und Charles River Laboratories International (-8.42 Prozent auf 165.98 USD).
Die teuersten Konzerne im S&P 500
Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 34’249’842 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.875 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus
Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9.15 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
