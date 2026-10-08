Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX notiert zum Handelsende im Minus

Zum Handelsschluss fiel der TecDAX im XETRA-Handel um 1.97 Prozent auf 3’968.96 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 570.751 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.621 Prozent auf 4’023.39 Punkte an der Kurstafel, nach 4’048.53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4’023.54 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’961.89 Zählern.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 2.99 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4’036.38 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 08.07.2026, den Wert von 3’745.94 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Wert von 3’732.06 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 9.51 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4’284.41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Ottobock (+ 2.17 Prozent auf 51.80 EUR), IONOS (+ 0.00 Prozent auf 32.62 EUR), Bechtle (-0.06 Prozent auf 34.36 EUR), Kontron (-0.10 Prozent auf 20.48 EUR) und ATOSS Software (-0.12 Prozent auf 84.50 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Elmos Semiconductor (-5.28 Prozent auf 147.20 EUR), Sartorius vz (-5.04 Prozent auf 246.90 EUR), EVOTEC SE (-4.36 Prozent auf 2.81 EUR), Siltronic (-4.11 Prozent auf 80.50 EUR) und AIXTRON SE (-4.07 Prozent auf 36.50 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4’754’680 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 217.682 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch