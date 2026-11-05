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05.11.2026 12:26:39
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein
Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.
Am Donnerstag bewegt sich der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.23 Prozent tiefer bei 4’127.15 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 576.188 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.246 Prozent auf 4’126.68 Punkte an der Kurstafel, nach 4’136.87 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 4’134.15 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4’070.25 Punkten lag.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 1.18 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der TecDAX mit 4’070.35 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3’946.73 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 05.11.2025, den Stand von 3’561.97 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 13.87 Prozent zu Buche. Bei 4’284.41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3’322.31 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Bechtle (+ 7.62 Prozent auf 36.46 EUR), EVOTEC SE (+ 4.92 Prozent auf 3.03 EUR), Nordex (+ 4.46 Prozent auf 42.66 EUR), ATOSS Software (+ 3.02 Prozent auf 95.50 EUR) und SAP SE (+ 2.36 Prozent auf 219.35 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen PVA TePla (-6.45 Prozent auf 28.12 EUR), Kontron (-5.97 Prozent auf 19.20 EUR), Nemetschek SE (-5.88 Prozent auf 71.25 EUR), Siltronic (-4.89 Prozent auf 54.45 EUR) und OHB SE (-3.67 Prozent auf 210.00 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 3’248’715 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 233.307 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf
Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 5.49 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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