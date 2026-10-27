Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX gibt zum Start nach

Um 09:10 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0.13 Prozent schwächer bei 4’051.05 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 575.218 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.193 Prozent auf 4’064.28 Punkte an der Kurstafel, nach 4’056.47 Punkten am Vortag.

Bei 4’070.81 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 4’050.32 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3’975.48 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, lag der TecDAX noch bei 3’808.76 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 27.10.2025, einen Stand von 3’730.11 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 11.77 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit OHB SE (+ 3.11 Prozent auf 232.00 EUR), Infineon (+ 0.98 Prozent auf 50.69 EUR), JENOPTIK (+ 0.97 Prozent auf 39.46 EUR), Eckert Ziegler (+ 0.54 Prozent auf 12.95 EUR) und PVA TePla (+ 0.41 Prozent auf 29.44 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-10.68 Prozent auf 46.76 EUR), ATOSS Software (-3.06 Prozent auf 92.00 EUR), HENSOLDT (-1.50 Prozent auf 85.12 EUR), IONOS (-1.11 Prozent auf 35.60 EUR) und TeamViewer (-0.92 Prozent auf 7.57 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 399’514 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 239.629 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.80 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch