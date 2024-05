Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone

Schlussendlich schloss der TecDAX am Donnerstag nahezu unverändert (minus 0.19 Prozent) bei 3’355.90 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 515.619 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0.012 Prozent tiefer bei 3’361.98 Punkten, nach 3’362.40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3’338.27 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’363.67 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der TecDAX bereits um 2.37 Prozent zurück. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 30.04.2024, bei 3’274.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’388.33 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 30.05.2023, bei 3’218.71 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 0.942 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3’490.44 Punkte. Bei 3’175.55 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Kontron (+ 2.64 Prozent auf 21.78 EUR), Nordex (+ 2.59 Prozent auf 14.63 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 2.18 Prozent auf 45.06 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2.17 Prozent auf 89.45 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1.80 Prozent auf 22.01 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil SAP SE (-4.12 Prozent auf 168.58 EUR), Nemetschek SE (-2.80 Prozent auf 85.20 EUR), TeamViewer (-0.98 Prozent auf 11.67 EUR), ATOSS Software (-0.65 Prozent auf 230.50 EUR) und Siemens Healthineers (-0.45 Prozent auf 53.46 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 6’517’550 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 206.856 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier soll ein KGV von 9.37 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.78 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch