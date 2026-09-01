Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
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01.09.2026 17:58:15
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone
So performte der TecDAX am Dienstag letztendlich.
Am Dienstag ging es im TecDAX via XETRA zum Handelsende um 1.51 Prozent auf 4’020.90 Punkte nach unten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 575.909 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0.050 Prozent höher bei 4’084.71 Punkten, nach 4’082.68 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4’009.04 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’088.24 Zählern.
So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3’827.49 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, bei 4’180.56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’739.20 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 10.94 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
TecDAX-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit CANCOM SE (+ 2.27 Prozent auf 22.50 EUR), Drägerwerk (+ 2.14 Prozent auf 114.80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1.74 Prozent auf 32.70 EUR), Kontron (+ 0.73 Prozent auf 22.06 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0.45 Prozent auf 31.26 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Siltronic (-4.30 Prozent auf 75.60 EUR), HENSOLDT (-3.50 Prozent auf 82.70 EUR), SAP SE (-3.48 Prozent auf 184.26 EUR), Nemetschek SE (-3.41 Prozent auf 67.90 EUR) und EVOTEC SE (-2.96 Prozent auf 3.15 EUR).
Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’258’621 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 220.822 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.04 erwartet. Mit 8.37 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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