VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie 2731349 / DE000A0JL9W6
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08.10.2026 12:26:22
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Mittag in Rot
Der TecDAX notiert am vierten Tag der Woche im negativen Bereich.
Am Donnerstag tendiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 1.22 Prozent leichter bei 3’998.95 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 570.751 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.621 Prozent auf 4’023.39 Punkte an der Kurstafel, nach 4’048.53 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3’990.66 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4’023.54 Punkten.
TecDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn gab der TecDAX bereits um 2.26 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4’036.38 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3’745.94 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3’732.06 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 10.34 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3’322.31 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell ATOSS Software (+ 0.95 Prozent auf 85.40 EUR), TeamViewer (+ 0.89 Prozent auf 6.79 EUR), SAP SE (+ 0.86 Prozent auf 189.24 EUR), Ottobock (+ 0.79 Prozent auf 51.10 EUR) und Bechtle (+ 0.70 Prozent auf 34.62 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Siltronic (-3.75 Prozent auf 80.80 EUR), Infineon (-3.53 Prozent auf 58.80 EUR), AIXTRON SE (-3.39 Prozent auf 36.76 EUR), Elmos Semiconductor (-3.22 Prozent auf 150.40 EUR) und QIAGEN (-2.45 Prozent auf 39.80 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 887’691 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 217.682 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.02 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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