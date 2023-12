Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX zum Start des Mittwochshandels im Minus

Am Mittwoch steht der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.01 Prozent im Minus bei 13’209.53 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 107.447 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.108 Prozent auf 13’225.10 Punkte an der Kurstafel, nach 13’210.85 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13’225.10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13’198.00 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0.084 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 06.11.2023, wies der SDAX einen Wert von 12’773.67 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.09.2023, erreichte der SDAX einen Wert von 13’211.05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.12.2022, notierte der SDAX bei 12’325.50 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 9.31 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 13’880.68 Punkten. Bei 11’973.73 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell New Work SE (ex XING) (+ 1.54 Prozent auf 66.00 EUR), Nagarro SE (+ 1.22 Prozent auf 83.00 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 1.12 Prozent auf 16.32 EUR), STO SE (+ 0.93 Prozent auf 129.60 EUR) und STRATEC SE (+ 0.92 Prozent auf 38.60 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen AUTO1 (-3.07 Prozent auf 5.44 EUR), ZEAL Network SE (-1.89 Prozent auf 31.20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.73 Prozent auf 30.05 EUR), SAF-HOLLAND SE (-1.01 Prozent auf 14.69 EUR) und ADTRAN (-0.98 Prozent auf 6.04 USD).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 128’631 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die TRATON-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 10.150 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Die TRATON-Aktie präsentiert mit 3.85 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Schaeffler-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.40 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

