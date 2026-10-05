Basler Aktie 207929 / DE0005102008
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05.10.2026 17:58:12
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX schwächelt letztendlich
Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt zum Handelsschluss.
Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0.20 Prozent leichter bei 18’158.87 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 91.467 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.308 Prozent auf 18’250.71 Punkte an der Kurstafel, nach 18’194.70 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18’147.44 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18’275.90 Punkten verzeichnete.
SDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18’734.04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18’539.82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bewegte sich der SDAX bei 17’365.82 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.63 Prozent zu. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Punkten markiert.
SDAX-Gewinner und -Verlierer
Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell MLP SE (+ 4.72 Prozent auf 10.64 EUR), Deutsche Euroshop (+ 4.36 Prozent auf 17.72 EUR), TeamViewer (+ 4.15 Prozent auf 6.65 EUR), Südzucker (+ 3.71 Prozent auf 12.30 EUR) und secunet Security Networks (+ 2.69 Prozent auf 248.50 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-6.12 Prozent auf 65.95 EUR), LPKF Laser Electronics (-5.88 Prozent auf 16.00 EUR), Basler (-4.51 Prozent auf 23.30 EUR), grenke (-3.82 Prozent auf 10.06 EUR) und Eckert Ziegler (-2.83 Prozent auf 12.00 EUR).
Die teuersten SDAX-Unternehmen
Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 726’215 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 4.246 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der SDAX-Aktien
Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.59 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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