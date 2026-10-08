HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333
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08.10.2026 15:58:16
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX in der Verlustzone
SDAX-Handel am vierten Tag der Woche.
Am Donnerstag verliert der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1.31 Prozent auf 17’931.33 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 91.391 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.624 Prozent leichter bei 18’056.32 Punkten in den Handel, nach 18’169.69 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SDAX lag heute bei 18’062.06 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17’914.57 Punkten erreichte.
SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 1.75 Prozent. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 08.09.2026, den Wert von 18’791.15 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 08.07.2026, bei 17’921.52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, lag der SDAX bei 17’399.21 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 3.32 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15’733.78 Zähler.
Top- und Flop-Aktien im SDAX
Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell HelloFresh (+ 4.71 Prozent auf 2.54 EUR), GFT SE (+ 1.95 Prozent auf 26.10 EUR), ATOSS Software (+ 1.42 Prozent auf 85.80 EUR), KWS SAAT SE (+ 1.17 Prozent auf 68.90 EUR) und Nagarro SE (+ 1.15 Prozent auf 79.00 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil INDUS (-6.31 Prozent auf 37.10 EUR), Südzucker (-5.48 Prozent auf 11.72 EUR), Jungheinrich (-5.47 Prozent auf 21.08 EUR), ASTA Energy Solutions (-5.26 Prozent auf 57.60 EUR) und LPKF Laser Electronics (-5.02 Prozent auf 14.20 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SDAX auf
Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 592’604 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.132 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus
2026 weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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