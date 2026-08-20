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SDAX-Marktbericht 20.08.2026 09:28:09

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten

Der SDAX gibt seine Gewinne vom Vortag am vierten Tag der Woche wieder ab.

HAMBORNER REIT
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Um 09:10 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0.19 Prozent leichter bei 18’498.83 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 93.947 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.163 Prozent fester bei 18’564.31 Punkten in den Handel, nach 18’534.04 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 18’564.31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18’498.83 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 0.883 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 20.07.2026, einen Wert von 18’283.65 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wurde der SDAX mit 18’517.30 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17’015.45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.59 Prozent nach oben. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit OHB SE (+ 3.61 Prozent auf 244.00 EUR), PVA TePla (+ 1.17 Prozent auf 29.34 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 1.11 Prozent auf 68.25 EUR), PATRIZIA SE (+ 1.08 Prozent auf 7.49 EUR) und ASTA Energy Solutions (+ 1.04 Prozent auf 58.40 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil KWS SAAT SE (-2.59 Prozent auf 71.40 EUR), NORMA Group SE (-2.20 Prozent auf 20.00 EUR), Ströer SE (-2.19 Prozent auf 39.38 EUR), pbb (-1.52 Prozent auf 3.36 EUR) und Einhell Germany vz (-1.37 Prozent auf 71.80 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 213’257 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die OHB SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5.247 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Unter den SDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7.74 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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04.08.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
07.05.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
06.03.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
26.02.26 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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