Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX gibt zum Start nach

Am Freitag tendiert der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.36 Prozent tiefer bei 26’708.16 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 239.457 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der MDAX 0.007 Prozent leichter bei 26’803.59 Punkten, nach 26’805.43 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 26’803.59 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’704.87 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 1.53 Prozent. Der MDAX erreichte am letzten Handelstag imApril, dem 30.04.2024, den Wert von 26’264.39 Punkten. Der MDAX stand am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, bei 25’824.65 Punkten. Der MDAX lag am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, bei 26’537.41 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0.485 Prozent nach unten. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’641.56 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 25’075.79 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 0.98 Prozent auf 37.16 EUR), RTL (+ 0.68 Prozent auf 29.70 EUR), Talanx (+ 0.62 Prozent auf 73.30 EUR), HELLA GmbH (+ 0.59 Prozent auf 84.90 EUR) und Stabilus SE (+ 0.53 Prozent auf 57.30 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Carl Zeiss Meditec (-2.01 Prozent auf 87.65 EUR), Jungheinrich (-1.73 Prozent auf 35.32 EUR), Nemetschek SE (-1.58 Prozent auf 83.85 EUR), AIXTRON SE (-1.44 Prozent auf 21.25 EUR) und Bechtle (-1.05 Prozent auf 45.28 EUR).

MDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 230’337 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 18.812 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Unter den MDAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5.06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 17.78 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch