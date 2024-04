Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX gibt am Nachmittag nach

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0.53 Prozent leichter bei 26’484.98 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 239.725 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.025 Prozent auf 26’631.65 Punkte an der Kurstafel, nach 26’625.02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26’462.64 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’748.95 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der MDAX bereits um 1.90 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, wurde der MDAX auf 26’622.83 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 24.01.2024, wies der MDAX einen Wert von 26’141.29 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 27’728.77 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 1.32 Prozent zurück. Bei 27’286.23 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 25’075.79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 3.58 Prozent auf 23.46 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3.33 Prozent auf 139.50 EUR), Bilfinger SE (+ 2.90 Prozent auf 44.35 EUR), HENSOLDT (+ 2.50 Prozent auf 39.30 EUR) und Stabilus SE (+ 2.32 Prozent auf 57.30 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen EVOTEC SE (-33.22 Prozent auf 9.47 EUR), Aroundtown SA (-3.52 Prozent auf 1.89 EUR), TAG Immobilien (-2.78 Prozent auf 12.25 EUR), K+S (-1.94 Prozent auf 13.63 EUR) und WACKER CHEMIE (-1.70 Prozent auf 106.85 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 17’286’273 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 17.857 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.18 erwartet. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15.32 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

