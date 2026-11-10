Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Der LUS-DAX schloss am Dienstag nahezu unverändert (minus 0.19 Prozent) bei 26’373.00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26’351.00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’641.00 Zählern.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 25’175.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 26’340.00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 10.11.2025, den Wert von 24’086.00 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.36 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26’690.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Henkel vz (+ 4.37 Prozent auf 87.36 EUR), Zalando (+ 3.03 Prozent auf 28.24 EUR), Daimler Truck (+ 2.39 Prozent auf 42.77 EUR), Hannover Rück (+ 2.35 Prozent auf 295.80 EUR) und Deutsche Bank (+ 2.00 Prozent auf 33.12 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Siemens Energy (-3.43 Prozent auf 119.84 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2.45 Prozent auf 68.48 EUR), BMW (-1.26 Prozent auf 58.12 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.18 Prozent auf 41.37 EUR) und Deutsche Telekom (-0.92 Prozent auf 25.92 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8’089’328 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 237.935 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch