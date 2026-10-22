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22.10.2026 17:58:14
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Abschläge
Der LUS-DAX fiel schlussendlich.
Am Donnerstag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA letztendlich 0.87 Prozent leichter bei 25’398.00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 25’563.00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’317.00 Punkten lag.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25’689.00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 22.07.2026, mit 25’160.00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 22.10.2025, den Stand von 24’111.00 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3.39 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit QIAGEN (+ 4.94 Prozent auf 44.94 EUR), SAP SE (+ 3.21 Prozent auf 215.35 EUR), Scout24 (+ 3.19 Prozent auf 85.70 EUR), Deutsche Börse (+ 2.99 Prozent auf 317.20 EUR) und Merck (+ 2.88 Prozent auf 146.35 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Siemens Energy (-8.56 Prozent auf 122.20 EUR), Infineon (-6.04 Prozent auf 49.89 EUR), HOCHTIEF (-4.71 Prozent auf 356.40 EUR), MTU Aero Engines (-4.18 Prozent auf 332.80 EUR) und Siemens (-4.14 Prozent auf 255.70 EUR) unter Druck.
Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die QIAGEN-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 9’033’035 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 232.629 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte
Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Vonovia SE-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.63 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
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