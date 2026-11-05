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05.11.2026 12:26:39
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX liegt am Donnerstagmittag im Minus
Kaum verändert zeigt sich der LUS-DAX am vierten Tag der Woche.
Um 12:24 Uhr verliert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.06 Prozent auf 26’653.00 Punkte.
Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 26’454.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’671.00 Punkten lag.
So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 05.10.2026, den Wert von 25’319.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, notierte der LUS-DAX bei 26’215.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24’101.00 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.50 Prozent nach oben. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26’673.00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’861.50 Zähler.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 3.21 Prozent auf 28.33 EUR), Deutsche Bank (+ 3.09 Prozent auf 33.56 EUR), Heidelberg Materials (+ 3.06 Prozent auf 176.75 EUR), Siemens Energy (+ 2.81 Prozent auf 122.82 EUR) und Bayer (+ 2.65 Prozent auf 55.68 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Rheinmetall (-16.16 Prozent auf 841.30 EUR), Deutsche Telekom (-2.43 Prozent auf 26.11 EUR), Siemens Healthineers (-2.01 Prozent auf 43.95 EUR), Beiersdorf (-1.38 Prozent auf 84.60 EUR) und Commerzbank (-1.28 Prozent auf 39.34 EUR) unter Druck.
Die teuersten LUS-DAX-Konzerne
Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3’248’715 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 233.307 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5.85 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.38 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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