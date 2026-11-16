Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zum Handelsstart in der Verlustzone

Am Montag tendiert der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.13 Prozent leichter bei 26’714.65 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2.211 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.083 Prozent auf 26’772.11 Punkte an der Kurstafel, nach 26’749.95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 26’714.27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’781.16 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25’622.61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der DAX mit 26’440.31 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Wert von 23’876.55 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8.86 Prozent nach oben. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’001.67 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 1.52 Prozent auf 777.10 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.28 Prozent auf 26.94 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.27 Prozent auf 40.62 EUR), Fresenius SE (+ 1.17 Prozent auf 54.25 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0.94 Prozent auf 354.90 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Infineon (-2.24 Prozent auf 48.76 EUR), Siemens (-1.70 Prozent auf 274.65 EUR), Siemens Energy (-1.08 Prozent auf 129.86 EUR), Brenntag SE (-0.92 Prozent auf 58.12 EUR) und Symrise (-0.86 Prozent auf 96.44 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. 632’968 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 240.984 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.52 erwartet. Mit 7.33 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch