Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verbucht am Mittag Verluste

Am Freitag notiert der DAX um 12:08 Uhr via XETRA 2.30 Prozent schwächer bei 25’719.43 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.195 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 1.54 Prozent auf 25’919.48 Punkte an der Kurstafel, nach 26’325.01 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25’719.41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26’061.64 Punkten.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0.323 Prozent nach unten. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 06.10.2026, bei 25’449.19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der DAX einen Stand von 26’140.13 Punkten auf. Der DAX stand vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 23’734.02 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.81 Prozent aufwärts. Bei 26’692.90 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 1.97 Prozent auf 46.86 EUR), Siemens Energy (+ 0.65 Prozent auf 114.58 EUR), HOCHTIEF (+ 0.12 Prozent auf 346.80 EUR), RWE (+ 0.11 Prozent auf 57.12 EUR) und QIAGEN (-0.03 Prozent auf 45.26 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Zalando (-4.88 Prozent auf 27.09 EUR), Rheinmetall (-4.66 Prozent auf 802.30 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-4.41 Prozent auf 57.72 EUR), Bayer (-4.06 Prozent auf 53.94 EUR) und Hannover Rück (-3.92 Prozent auf 294.40 EUR).

Welche Aktien im DAX den grössten Börsenwert aufweisen

Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1’771’740 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 241.943 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Im DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.29 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch