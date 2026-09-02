Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone

Am Mittwoch fällt der DAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0.21 Prozent auf 25’914.64 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.183 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.321 Prozent auf 25’886.67 Punkte an der Kurstafel, nach 25’970.11 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25’923.70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 25’880.33 Einheiten.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Minus von 2.08 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der DAX mit 25’629.24 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, wies der DAX 25’124.17 Punkte auf. Der DAX wies vor einem Jahr, am 02.09.2025, einen Stand von 23’487.33 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 5.60 Prozent. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26’618.74 Punkte. Bei 21’863.81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Deutsche Bank (+ 2.09 Prozent auf 35.23 EUR), Commerzbank (+ 1.38 Prozent auf 40.55 EUR), adidas (+ 1.08 Prozent auf 149.55 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.70 Prozent auf 28.58 EUR) und Infineon (+ 0.63 Prozent auf 55.89 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil GEA (-2.54 Prozent auf 65.15 EUR), Scout24 (-2.37 Prozent auf 76.30 EUR), Continental (-2.06 Prozent auf 69.40 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.80 Prozent auf 75.20 EUR) und Zalando (-1.36 Prozent auf 23.87 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 871’799 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 220.337 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7.11 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch