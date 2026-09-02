Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|DAX-Performance im Fokus
|
02.09.2026 09:28:14
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone
Der DAX gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.
Am Mittwoch fällt der DAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0.21 Prozent auf 25’914.64 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.183 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.321 Prozent auf 25’886.67 Punkte an der Kurstafel, nach 25’970.11 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 25’923.70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 25’880.33 Einheiten.
DAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Minus von 2.08 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der DAX mit 25’629.24 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, wies der DAX 25’124.17 Punkte auf. Der DAX wies vor einem Jahr, am 02.09.2025, einen Stand von 23’487.33 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 5.60 Prozent. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26’618.74 Punkte. Bei 21’863.81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im DAX
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Deutsche Bank (+ 2.09 Prozent auf 35.23 EUR), Commerzbank (+ 1.38 Prozent auf 40.55 EUR), adidas (+ 1.08 Prozent auf 149.55 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.70 Prozent auf 28.58 EUR) und Infineon (+ 0.63 Prozent auf 55.89 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil GEA (-2.54 Prozent auf 65.15 EUR), Scout24 (-2.37 Prozent auf 76.30 EUR), Continental (-2.06 Prozent auf 69.40 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.80 Prozent auf 75.20 EUR) und Zalando (-1.36 Prozent auf 23.87 EUR).
Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 871’799 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 220.337 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf
Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7.11 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu GEA
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: So performt der DAX mittags (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
31.08.26
|GEA-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
31.08.26
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
31.08.26
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
31.08.26
|DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GEA-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu GEA
|13.08.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.26
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|13.08.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.26
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|11.08.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25’843.30
|-0.49%
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: SMI sinkt leicht -- DAX tiefer -- Zurückhaltung an US-Börsen erwartet -- Asiens Börsen schlieesen im Minus
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte mit leichten Verlusten, der deutsche Leitindex fällt etwas deutlicher. An den US-Aktienmärkten dürfte Vorsicht herrschen. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.