Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zum Handelsstart schwächer

Am Freitag bewegt sich der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0.18 Prozent leichter bei 4’430.03 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.071 Prozent tiefer bei 4’435.05 Punkten in den Freitagshandel, nach 4’438.21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4’435.05 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4’427.76 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 1.12 Prozent. Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 25.09.2024, bei 4’429.81 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 25.07.2024, den Wert von 4’411.57 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 25.10.2023, bei 3’862.23 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 8.26 Prozent. Bei 4’584.77 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4’010.21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 0.78 Prozent auf 28.25 EUR), SAP SE (+ 0.73 Prozent auf 220.65 EUR), HSBC (+ 0.65 Prozent auf 6.84 GBP), BP (+ 0.49 Prozent auf 4.04 GBP) und UBS (+ 0.46 Prozent auf 28.10 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2.07 Prozent auf 57.15 EUR), GSK (-1.18 Prozent auf 14.38 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.86 Prozent auf 470.40 EUR), Unilever (-0.56 Prozent auf 47.63 GBP) und National Grid (-0.55 Prozent auf 10.02 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1’014’093 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 471.377 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert mit 6.07 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die HSBC-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9.42 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

