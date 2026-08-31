Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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31.08.2026 15:58:03
Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zeigt sich nachmittags leichter
Am ersten Tag der Woche ziehen sich die Börsianer in Europa zurück.
Der STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 15:40 Uhr um 0.42 Prozent auf 5’452.77 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0.114 Prozent schwächer bei 5’469.80 Punkten, nach 5’476.04 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’474.13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5’451.27 Einheiten.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5’454.39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, den Stand von 5’190.62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 4’554.67 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 10.00 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Intesa Sanpaolo (+ 0.69 Prozent auf 6.83 EUR), UniCredit (+ 0.59 Prozent auf 85.07 EUR), Nestlé (-0.05 Prozent auf 78.58 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.08 Prozent auf 517.60 EUR) und Enel (-0.11 Prozent auf 9.45 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Siemens Energy (-4.37 Prozent auf 143.16 EUR), Rheinmetall (-2.44 Prozent auf 1’126.40 EUR), Airbus SE (-1.68 Prozent auf 199.74 EUR), Roche (-1.45 Prozent auf 353.50 CHF) und SAP SE (-0.95 Prozent auf 189.50 EUR).
STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 1’182’677 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 575.969 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Im STOXX 50 hat die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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