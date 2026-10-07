Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schwächelt am Mittag

Am Mittwoch fällt der STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX um 0.72 Prozent auf 5’296.45 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0.111 Prozent tiefer bei 5’328.96 Punkten, nach 5’334.87 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’290.11 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5’328.96 Einheiten.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 0.491 Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5’432.97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, stand der STOXX 50 bei 5’421.43 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 07.10.2025, den Stand von 4’749.70 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6.84 Prozent zu. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Roche (+ 1.23 Prozent auf 354.10 CHF), Novartis (+ 1.06 Prozent auf 118.42 CHF), BP (+ 0.98 Prozent auf 5.66 GBP), Deutsche Telekom (+ 0.76 Prozent auf 26.61 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0.74 Prozent auf 36.78 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen HSBC (-2.99 Prozent auf 14.28 GBP), Richemont (-2.66 Prozent auf 170.20 CHF), Barclays (-2.05 Prozent auf 4.38 GBP), Siemens Energy (-2.01 Prozent auf 144.48 EUR) und Siemens (-1.95 Prozent auf 273.55 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 4’555’586 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 638.329 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch