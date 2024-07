Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 präsentiert sich schwächer

Um 15:40 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.45 Prozent auf 4’453.76 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.410 Prozent auf 4’455.46 Punkte an der Kurstafel, nach 4’473.80 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4’427.16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 4’455.46 Einheiten.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 0.622 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2024, wies der STOXX 50 4’541.92 Punkte auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 24.04.2024, den Wert von 4’394.46 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2023, wurde der STOXX 50 auf 3’994.19 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 8.84 Prozent zu Buche. Bei 4’584.77 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4’010.21 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rio Tinto (+ 1.43 Prozent auf 49.42 GBP), Reckitt Benckiser (+ 1.04 Prozent auf 44.54 GBP), BP (+ 0.94 Prozent auf 4.55 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0.80 Prozent auf 27.69 GBP) und Glencore (+ 0.80 Prozent auf 4.37 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-1.86 Prozent auf 48.47 CHF), Richemont (-1.51 Prozent auf 133.70 CHF), UBS (-1.50 Prozent auf 27.00 CHF), Unilever (-1.30 Prozent auf 43.87 GBP) und Siemens (-1.19 Prozent auf 171.56 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 6’417’723 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 537.652 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Im STOXX 50 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HSBC-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9.70 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

