Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 legt mittags den Rückwärtsgang ein

Um 12:09 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 2.09 Prozent schwächer bei 4’230.82 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.518 Prozent auf 4’298.63 Punkte an der Kurstafel, nach 4’321.02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 4’298.63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4’186.16 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 05.07.2024, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4’520.36 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, einen Stand von 4’378.55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, einen Stand von 3’938.55 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 3.39 Prozent. Bei 4’584.77 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4’010.21 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Reckitt Benckiser (+ 1.35 Prozent auf 42.06 GBP), Diageo (+ 0.57 Prozent auf 23.94 GBP), GSK (+ 0.26 Prozent auf 15.67 GBP), Unilever (-0.08 Prozent auf 48.42 GBP) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0.62 Prozent auf 36.84 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen UniCredit (-6.33 Prozent auf 32.65 EUR), Glencore (-4.83 Prozent auf 3.86 GBP), SAP SE (-3.81 Prozent auf 179.06 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-3.71 Prozent auf 26.74 GBP) und UBS (-3.65 Prozent auf 23.25 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 18’719’723 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 515.340 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert mit 4.91 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die HSBC-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch