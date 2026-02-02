Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
|
02.02.2026 09:29:03
Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 beginnt Montagshandel im Minus
Der STOXX 50 gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.
Am Montag tendiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0.51 Prozent schwächer bei 5’058.02 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0.689 Prozent tiefer bei 5’049.09 Punkten, nach 5’084.12 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5’040.14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’058.53 Punkten erreichte.
So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 02.01.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 4’957.17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4’754.45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bei 4’607.74 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 2.03 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5’146.25 Punkten. Bei 4’913.95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 1.77 Prozent auf 28.67 EUR), Richemont (+ 1.44 Prozent auf 151.70 CHF), National Grid (+ 1.26 Prozent auf 12.50 GBP), Diageo (+ 1.19 Prozent auf 16.96 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.13 Prozent auf 518.20 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil BP (-2.95 Prozent auf 4.50 GBP), Rio Tinto (-2.46 Prozent auf 65.72 GBP), HSBC (-1.57 Prozent auf 12.65 GBP), Airbus SE (-1.48 Prozent auf 190.60 EUR) und UniCredit (-1.31 Prozent auf 72.51 EUR).
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1’440’952 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 471.168 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.72 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.18 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
|23.01.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|22.01.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
