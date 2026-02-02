Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’217 0.2%  SPI 18’248 0.2%  Dow 48’892 -0.4%  DAX 24’439 -0.4%  Euro 0.9173 0.1%  EStoxx50 5’904 -0.7%  Gold 4’641 -4.6%  Bitcoin 59’474 0.0%  Dollar 0.7735 0.0%  Öl 66.0 -6.7% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Top News
Ausblick: Pfizer veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
naturenergie-Aktie höher: naturenergie netze bei Konzessionsentscheidung in Lörrach leer ausgegangen
Lufthansa-Aktie fester: Neue Kreditkarte verärgert Lufthansa-Stammkunden
Nestlé-Aktie in Grün: Unternehmen weist Vorwürfe von Foodwatch zurück
UBS-Aktie tiefer: Weitere Entlassungswelle steht offenbar bevor
Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

STOXX 50-Entwicklung 02.02.2026 09:29:03

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 beginnt Montagshandel im Minus

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 beginnt Montagshandel im Minus

Der STOXX 50 gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Airbus
177.69 CHF -0.36%
Am Montag tendiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0.51 Prozent schwächer bei 5’058.02 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0.689 Prozent tiefer bei 5’049.09 Punkten, nach 5’084.12 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5’040.14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’058.53 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 02.01.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 4’957.17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4’754.45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bei 4’607.74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 2.03 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5’146.25 Punkten. Bei 4’913.95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 1.77 Prozent auf 28.67 EUR), Richemont (+ 1.44 Prozent auf 151.70 CHF), National Grid (+ 1.26 Prozent auf 12.50 GBP), Diageo (+ 1.19 Prozent auf 16.96 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.13 Prozent auf 518.20 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil BP (-2.95 Prozent auf 4.50 GBP), Rio Tinto (-2.46 Prozent auf 65.72 GBP), HSBC (-1.57 Prozent auf 12.65 GBP), Airbus SE (-1.48 Prozent auf 190.60 EUR) und UniCredit (-1.31 Prozent auf 72.51 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1’440’952 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 471.168 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.72 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.18 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Tops und Flops im STOXX 50
Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

Analysen zu Rio Tinto plc

23.01.26 Rio Tinto Kaufen DZ BANK
22.01.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
22.01.26 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.01.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
21.01.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:21 Marktüberblick: Crash in den Edelmetallen
09:07 SMI mit freundlichem Wochenausklang
07:14 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Der nächste Rücksetzer
30.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 14.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alphabet, Amazon, Apple
29.01.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (58%) auf Nestle SA, Swatch Group AG, Swiss Re AG, UBS Group AG
29.01.26 Eine Woche der Erholung für US-Aktien
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Indizes in diesem Artikel
STOXX 50 5’058.02 -0.51%

