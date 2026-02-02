Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 beginnt Montagshandel im Minus

Am Montag tendiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0.51 Prozent schwächer bei 5’058.02 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0.689 Prozent tiefer bei 5’049.09 Punkten, nach 5’084.12 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5’040.14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’058.53 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 02.01.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 4’957.17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4’754.45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bei 4’607.74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 2.03 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5’146.25 Punkten. Bei 4’913.95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 1.77 Prozent auf 28.67 EUR), Richemont (+ 1.44 Prozent auf 151.70 CHF), National Grid (+ 1.26 Prozent auf 12.50 GBP), Diageo (+ 1.19 Prozent auf 16.96 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.13 Prozent auf 518.20 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil BP (-2.95 Prozent auf 4.50 GBP), Rio Tinto (-2.46 Prozent auf 65.72 GBP), HSBC (-1.57 Prozent auf 12.65 GBP), Airbus SE (-1.48 Prozent auf 190.60 EUR) und UniCredit (-1.31 Prozent auf 72.51 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1’440’952 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 471.168 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.72 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.18 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

