Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’353 -0.3%  SPI 20’202 -0.3%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’384 -0.7%  Euro 0.9378 0.0%  EStoxx50 6’469 -0.3%  Gold 4’458 0.1%  Bitcoin 63’511 1.4%  Dollar 0.8082 -0.2%  Öl 91.1 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
UBS-Aktie im Minus: Kapitalerhöhung bei UBS-Immobilienfonds geplant
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Montagmittag
Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2
Aktie tiefrot: BYD verschärft laut Studie Preiswettbewerb bei Hybrid-Autos
Matterhorn Gotthard Verkehrs Aktie: Künftig keine Grossfahrzeuge mehr durch den Furka-Tunnel?
Suche...
ETF Sparplan

UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Blick 31.08.2026 12:26:21

Anleger in Europa halten sich zurück: So steht der Euro STOXX 50 am Montagmittag

Anleger in Europa halten sich zurück: So steht der Euro STOXX 50 am Montagmittag

Der Euro STOXX 50 zeigt sich heute leichter.

Airbus
188.60 CHF -1.35%
Kaufen Verkaufen

Um 12:09 Uhr fällt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.36 Prozent auf 6’462.23 Punkte. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5.534 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.129 Prozent auf 6’477.32 Punkte an der Kurstafel, nach 6’485.67 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 6’481.60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’462.23 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Der Euro STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, den Wert von 6’358.01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6’050.54 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 5’351.73 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 10.46 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’376.81 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Eni (+ 2.26 Prozent auf 23.30 EUR), BASF (+ 1.16 Prozent auf 53.13 EUR), UniCredit (+ 0.51 Prozent auf 85.00 EUR), Bayer (+ 0.45 Prozent auf 48.89 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0.18 Prozent auf 77.56 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Siemens Energy (-3.50 Prozent auf 144.46 EUR), Rheinmetall (-1.65 Prozent auf 1’135.60 EUR), SAP SE (-1.30 Prozent auf 188.84 EUR), Airbus SE (-1.13 Prozent auf 200.85 EUR) und Deutsche Börse (-1.03 Prozent auf 288.20 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Siemens Energy-Aktie aufweisen. 692’328 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 575.969 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.01 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07.08.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
07.08.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Airbus Buy UBS AG
30.07.26 Airbus Outperform Bernstein Research
30.07.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:06 Marktüberblick: Autowerte gesucht
09:03 SMI zum Wochenauftakt tiefer erwartet
08:45 Logo WHS Arbeitsmarkt vor dem Showdown: Entscheidet diese Woche über die nächste Fed-Zinserhöhung?
06:08 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Rücksetzer zum Wochenschluss
27.08.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
26.08.26 Der «Burggraben» im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’969.65 19.59 SRQBMU
Short 15’266.60 13.91 S4BTCU
Short 15’855.37 8.86 S4ABWU
SMI-Kurs: 14’353.41 31.08.2026 13:10:34
Long 13’790.57 19.73 S1BOXU
Long 13’481.69 13.91 STBJYU
Long 12’904.70 8.97 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer
Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
Freundlicher Handel in New York: Dow Jones letztendlich im Aufwind
Gold, Öl & Co. in KW 35: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
UBS-Aktie im Minus: Kapitalerhöhung bei UBS-Immobilienfonds geplant
Greenlight Capital: So positionierte sich David Einhorn im 2. Quartal
Apple Debuts M6 And M5 Ultra Chips With Major AI Performance Gains

Top-Rankings

KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 35: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 35: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.