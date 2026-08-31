Anleger in Europa halten sich zurück: So steht der Euro STOXX 50 am Montagmittag

Um 12:09 Uhr fällt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.36 Prozent auf 6’462.23 Punkte. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5.534 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.129 Prozent auf 6’477.32 Punkte an der Kurstafel, nach 6’485.67 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 6’481.60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’462.23 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Der Euro STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, den Wert von 6’358.01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6’050.54 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 5’351.73 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 10.46 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’376.81 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Eni (+ 2.26 Prozent auf 23.30 EUR), BASF (+ 1.16 Prozent auf 53.13 EUR), UniCredit (+ 0.51 Prozent auf 85.00 EUR), Bayer (+ 0.45 Prozent auf 48.89 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0.18 Prozent auf 77.56 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Siemens Energy (-3.50 Prozent auf 144.46 EUR), Rheinmetall (-1.65 Prozent auf 1’135.60 EUR), SAP SE (-1.30 Prozent auf 188.84 EUR), Airbus SE (-1.13 Prozent auf 200.85 EUR) und Deutsche Börse (-1.03 Prozent auf 288.20 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Siemens Energy-Aktie aufweisen. 692’328 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 575.969 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.01 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch