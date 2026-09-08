Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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08.09.2026 09:28:17
Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start schwächer
Der Euro STOXX 50 fällt am Dienstagmorgen nach Vortagesgewinnen zurück.
Um 09:10 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.17 Prozent schwächer bei 6’392.89 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.441 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.156 Prozent auf 6’394.01 Punkte an der Kurstafel, nach 6’403.99 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 6’381.51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’399.77 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6’523.86 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6’062.29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5’362.81 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9.27 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’376.81 Punkten.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 1.82 Prozent auf 1’039.40 EUR), Deutsche Börse (+ 1.11 Prozent auf 281.60 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.67 Prozent auf 28.43 EUR), Bayer (+ 0.39 Prozent auf 48.90 EUR) und BASF (+ 0.32 Prozent auf 53.20 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-2.55 Prozent auf 59.24 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.34 Prozent auf 47.46 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.11 Prozent auf 80.12 EUR), adidas (-0.98 Prozent auf 146.15 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0.83 Prozent auf 55.04 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 275’177 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 565.562 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick
2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.73 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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