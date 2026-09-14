Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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|Euro STOXX 50-Marktbericht
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14.09.2026 12:26:15
Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer
Heute ziehen sich die Börsianer in Europa zurück.
Am Montag steht der Euro STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX 1.05 Prozent im Minus bei 6’258.52 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.375 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.256 Prozent auf 6’308.95 Punkte an der Kurstafel, nach 6’325.13 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’245.53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 6’308.95 Einheiten.
Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6’539.59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Wert von 6’187.63 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bei 5’390.71 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6.98 Prozent nach oben. Bei 6’577.20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’376.81 Punkten.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 3.96 Prozent auf 184.28 EUR), Bayer (+ 3.20 Prozent auf 49.71 EUR), Deutsche Börse (+ 3.15 Prozent auf 285.00 EUR), Rheinmetall (+ 1.76 Prozent auf 1’008.00 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.55 Prozent auf 511.20 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Infineon (-8.57 Prozent auf 53.54 EUR), Siemens Energy (-7.35 Prozent auf 133.66 EUR), Siemens (-2.12 Prozent auf 259.05 EUR), Enel (-2.09 Prozent auf 8.80 EUR) und Airbus SE (-1.87 Prozent auf 195.76 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’622’738 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 569.802 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.71 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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