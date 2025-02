Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer

Am Freitag verliert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0.15 Prozent auf 5’348.78 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4.402 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.154 Prozent schwächer bei 5’348.37 Punkten in den Handel, nach 5’356.63 Punkten am Vortag.

Bei 5’358.66 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5’343.51 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 2.30 Prozent. Vor einem Monat, am 07.01.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5’011.82 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 07.11.2024, den Stand von 4’851.96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.02.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4’678.85 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 8.76 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 5’363.14 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’845.89 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 0.68 Prozent auf 46.31 EUR), Eni (+ 0.61 Prozent auf 13.81 EUR), Enel (+ 0.57 Prozent auf 6.92 EUR), Infineon (+ 0.55 Prozent auf 37.52 EUR) und Siemens (+ 0.31 Prozent auf 208.70 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Bayer (-1.06 Prozent auf 21.00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0.93 Prozent auf 35.08 EUR), adidas (-0.73 Prozent auf 257.60 EUR), BASF (-0.39 Prozent auf 48.16 EUR) und BMW (-0.23 Prozent auf 77.44 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1’788’357 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 347.874 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.40 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch