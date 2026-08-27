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Euro STOXX 50-Performance im Fokus 27.08.2026 17:58:10

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 schlussendlich in Rot

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 schlussendlich in Rot

Der Euro STOXX 50 zeigte sich am vierten Tag der Woche schwächer.

Enel
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Schlussendlich bewegte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.74 Prozent tiefer bei 6’422.75 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5.505 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.243 Prozent fester bei 6’486.44 Punkten in den Handel, nach 6’470.74 Punkten am Vortag.

Bei 6’490.13 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’415.57 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 0.483 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 27.07.2026, einen Stand von 6’282.21 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’070.54 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’393.07 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9.78 Prozent. Bei 6’577.20 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 5.48 Prozent auf 189.88 EUR), BMW (+ 3.92 Prozent auf 59.94 EUR), Infineon (+ 3.59 Prozent auf 57.17 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3.56 Prozent auf 75.00 EUR) und Rheinmetall (+ 3.02 Prozent auf 1’173.20 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Deutsche Telekom (-2.56 Prozent auf 28.19 EUR), Enel (-1.76 Prozent auf 9.35 EUR), Intesa Sanpaolo (-1.67 Prozent auf 6.76 EUR), UniCredit (-1.58 Prozent auf 84.70 EUR) und Allianz (-1.44 Prozent auf 445.20 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 7’247’423 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 578.512 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.09 erwartet. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.47 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
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