Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer

Um 15:40 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.06 Prozent tiefer bei 6’172.41 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.291 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.262 Prozent auf 6’159.88 Punkte an der Kurstafel, nach 6’176.06 Punkten am Vortag.

Bei 6’201.16 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’102.57 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6’238.50 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6’426.50 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 03.11.2025, den Wert von 5’679.25 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5.50 Prozent aufwärts. Bei 6’577.20 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5’376.81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Bayer (+ 7.04 Prozent auf 53.54 EUR), Infineon (+ 1.48 Prozent auf 52.77 EUR), UniCredit (+ 1.43 Prozent auf 75.30 EUR), Siemens Energy (+ 0.97 Prozent auf 131.26 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0.92 Prozent auf 6.03 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil SAP SE (-3.21 Prozent auf 203.75 EUR), adidas (-1.71 Prozent auf 169.90 EUR), Airbus SE (-0.97 Prozent auf 194.28 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.91 Prozent auf 40.78 EUR) und BMW (-0.82 Prozent auf 58.38 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 4’132’246 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 544.519 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die TotalEnergies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch