Anleger greifen vor Montana-Aerospace-Börsengang wohl zu

Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters am Montag unter Berufung auf Kreise.

Anleger, die weniger als 25,65 Franken pro Aktien böten, drohten leer auszugehen, hiess es demnach von mit der Transaktion betrauten Banken. Die Bücher würden am Dienstag um 14.00 Uhr geschlossen. Die ursprüngliche Angebotsspanne reichte von 24,15 bis 25,65 Franken je Titel. Erstmals am Börsenparkett in Zürich gehandelt werden sollen die Titel am 12. Mai.

Im Rahmen des Börsengangs sollen 18,21 Millionen neue Aktien platziert werden und es wird ein Bruttoerlös von etwa 440 Millionen Franken erwartet, hiess es in der vergangenen Woche bei der Vorstellung der IPO-Details. Zusätzlich werde dem Besitzer Montana Tech eine Mehrzuteilungsoption von 2,73 Millionen bestehenden Aktien zur Verfügung gestellt.

Montana Aerospace ist in der Herstellung und Zulieferung von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luftfahrt, E-Mobilität und Energie tätig. Das Unternehmen gehört zur Gruppe Montana Tech Components, aus der bereits Varta und Aluflexpack an die Börse gingen.

yr/kw

Zürich (awp)