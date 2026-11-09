|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.11.2026 07:48:36
Anlagenbauer Gea wächst weniger stark als erwartet - Ausblick bestätigt
DÜSSELDORF (awp international) - Der Anlagenbauer Gea hat im dritten Quartal nicht so stark zulegen können wie von Experten gedacht. Der Umsatz wuchs um 7,0 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro, wie das Dax-Unternehmen am Montag in Düsseldorf mitteilte. Um Wechselkursschwankungen und Übernahmeeffekte bereinigt lag das organische Umsatzwachstum bei 6,2 Prozent.
Analysten hatten zuvor mit gut 8 Prozent Anstieg kalkuliert. Das um Umbaukosten bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen kletterte um 12,6 Prozent auf 260,9 Millionen Euro. Unter dem Strich stieg der Gewinn um 6,4 Prozent auf 128,5 Millionen Euro. Beim Auftragseingang konnte Gea besser abschneiden als erwartet, die Bestellungen zogen um ein Fünftel auf 1,65 Milliarden Euro an. Das Management bestätigte die Jahresprognose./men/stk
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu GEA
Analysen zu GEA
|08:44
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|08:44
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|22.10.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|05.10.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|05.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX fester -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt tritt zum Wochenstart auf der Stelle, während der deutsche Leitindex ansteigt. Die Börsen in Asien legen am Montag zu.