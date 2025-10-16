|
Anlagefonds PURE Swiss Opportunity erwirbt Immobilie in Lausanne
Zug (awp) - Die kurz vor der Börsenkotierung stehende PURE Swiss Opportunity REF (PSO) erweitert ihr Portfolio mit einem Zukauf in der Westschweiz. Der Immobilienfonds hat in Lausanne im Rahmen einer Sacheinlage eine Liegenschaft an erstklassiger Lage gekauft.
Die Transaktion habe einen Wert von 49,3 Millionen Franken, teilte PSO am Donnerstag weiter mit. Der Kaufpreis für diese vollvermietete Wohn- und Geschäftsliegenschaft sei zu 80 Prozent in Fondsanteilen vergütet worden. Der jährliche Soll-Mietertrag wird mit 1,6 Millionen Franken angegeben. Davon sei ein Drittel aus kommerzieller und zwei Drittel aus Wohnnutzung, heisst es weiter.
Der PURE Swiss Opportunity REF (Ticker: PSO) wird laut weiteren Angaben am kommenden Montag, 20. Oktober, an der Schweizer Börse SIX kotiert.
pre/jb
Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.
Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?
Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Aktienmarkt tendiert seitwärts. Die Wall Street dürfte am Donnerstag im Plus starten. An den Börsen in Asien waren letztlich verschiedene Vorzeichen zu sehen.