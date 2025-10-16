Anlagefonds PURE Swiss Opportunity erwirbt Immobilie in Lausanne

Zug (awp) - Die kurz vor der Börsenkotierung stehende PURE Swiss Opportunity REF (PSO) erweitert ihr Portfolio mit einem Zukauf in der Westschweiz. Der Immobilienfonds hat in Lausanne im Rahmen einer Sacheinlage eine Liegenschaft an erstklassiger Lage gekauft.

Die Transaktion habe einen Wert von 49,3 Millionen Franken, teilte PSO am Donnerstag weiter mit. Der Kaufpreis für diese vollvermietete Wohn- und Geschäftsliegenschaft sei zu 80 Prozent in Fondsanteilen vergütet worden. Der jährliche Soll-Mietertrag wird mit 1,6 Millionen Franken angegeben. Davon sei ein Drittel aus kommerzieller und zwei Drittel aus Wohnnutzung, heisst es weiter.

Der PURE Swiss Opportunity REF (Ticker: PSO) wird laut weiteren Angaben am kommenden Montag, 20. Oktober, an der Schweizer Börse SIX kotiert.

